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Застава Шаповалова, якого не звинувачують у корупції, очолила топ-10 застав України — ЗМІ

12:21 26 травня 2023
Шаповалов

Хоча колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова навіть не звинувачують у корупції, він із заставою у 402 млн гривень очолив рейтинг найбільших застав в Україні серед відомих на цей час. Про це пише «Апостроф».

Як приклад автори матеріалу наводять заставу, встановлену для відомого наркодилера Юрія Чернецького. Її розмір склав 4 млн грн, що у 100 разів менше, ніж застава ексзаступника міністра.

До того ж суд, як пише видання, зовсім не взяв до уваги фізичну можливість Шаповалова внести заставу такого розміру.

Для наглядності автори матеріалу порівнюють також застави Шаповалова та Бориса Кауфмана, який у рейтингу займає другу сходинку: «Дохід Шаповалова — 1,5 млн за 4 роки, а Кауфман володіє активами на $ 220 млн, за даними Forbes, зокрема, він є власником дистриб’юторської компанії „Тедіс“, яка сплачує мільярди гривень податків з торгівлі сигаретами».

«В очах обуреної громадськості, коли особа підозрюється у корупції, тоді чим більше застава призначається для неї, тим більше в громадськості відчуття справедливості: виглядає так, ніби таким чином особу вже покарано, але так не має бути», — зауважують автори публікації.

Юристи вважають, що «можна не любити ту чи іншу людину, але не можна штучно та необґрунтовано позбавляти її законних прав чи погіршувати умови життя. Ми ж не росія, де за „дискредитацію“ армії дають більший термін, ніж за вбивство».

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв’ю, яке Вячеслав Шаповалов дав із СІЗО, він розповів, за яких умов доводилося терміново вирішувати питання постачання амуніції для ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення росії.

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