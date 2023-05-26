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Негайно дайте це підживлення розсаді, і будете збирати огірки та помідори мішками до осені (відео)

17:50 26 травня 2023
огірки

Наприкінці травня городники та садівники закінчують висадку розсади у ґрунт. Щоб рослини швидко адаптувалися в нових умовах, почали активно набирати зелену масу та швидко давати зав'язь, їх потрібно вкотре підгодувати.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендують універсальне підживлення для томатів, огірків та перцю.

Для його приготування потрібно чайну ложку морської солі та половину чайної ложки лимонної кислоти залити трьома літрами води. Перемішати, щоб сіль та кислота повністю розчинилися.

Потім склянку такого розчину розводити у трьох літрах води та поливати рослини під корінь.

Нагадаємо, для збільшення врожаю томатів потрібно вчасно видаляти зайве листя та квіти.

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