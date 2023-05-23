Видаліть зайве листя і квіти: прості лайфхаки для збільшення урожаю томатів

Якщо місце розташування сонячне, а ґрунт — багатий на поживні речовини, то помідори енергійно проростають. Часто культура утворює так багато пагонів і квітів, що вкладає в них всю свою енергію. Зрештою, вона дає багато плодів, але плоди повільно дозрівають, пише deavita.com.

Стрес послаблює рослини, і вони часто стають жертвами шкідників або хвороб. Ось чому видалення листя і квітів має сенс. Регулярне видалення зайвих квітів, скупих пагонів і листя зберігає рослини сильними і здоровими. Вони приносять менше, але більш ароматні та швидко дозріваючі плоди, які виростають дуже великими. Крім того, проріджування листя може поліпшити циркуляцію повітря — так листя, що залишилося, швидше висихає і з меншою ймовірністю піддається атакам грибків і бактерій.

Коли з'явилися перші квіти рослини томатів, можна приступати до проріджування. У виняткових випадках, наприклад, якщо рослина занадто густо росте, ви також можете почати раніше. Як правило, спочатку видаляють королівську квітку, потім рослини потрібно обрізати кожні 10 днів. Припиніть це робити за один-два тижні до початку збору врожаю. Це дає рослинам достатньо часу, щоб сформувати листя над плодами, яке захистить їх від сильних променів сонця і дощу. До речі, за гарної погоди варто починати обрізку вже в травні. Тоді молоді та короткі пагони можна визначити особливо швидко. До речі, в травні ви можете використовувати ці пагони як живці і таким чином розмножувати рослини томатів. Таким чином молоді рослини матимуть достатньо часу для росту і розвитку коріння протягом літа.

Помідори черрі та коктейльні помідори зростають швидко та густо. Щоб вони не витрачали всю свою енергію на бічні пагони, їх слід обрізати. Так ви зможете підвищити якість плодів — вони стануть смачнішими і матимуть сильніший аромат.

Нагадаємо про те, що помідори не люблять, коли їхнє листя мокре.

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