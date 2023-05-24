Помідори, огірки і перець вже чекають від вас такого підживлення: дайте їм це, і врожай буде величезним — гарантовано

Як відомо, щоб отримати добрий врожай овочів, потрібно починати з догляду за розсадою. Правильний посів у парники, правильний полив — це ще не гарантія того, що вдасться виростити міцні рослини, які швидко розвиватимуться та даватимуть здорові плоди. Очікуваний результат навряд чи вийде, якщо рослини вчасно не підгодовувати.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога», які вже рекомендували безліч різних добрив для розсади, рекомендують для помідорів, огірків та перцю ще одне підживлення.

Готується воно зі сметани, пророслої картоплі та цибулі.

Алгоритм такий: ложку сметани, паростки картоплі та лушпиння цибулі залити двома літрами води. Потім збити блендером й залишити настоятись приблизно на годину. Після цього процідити суміш через сито та долити літр води.

Виходить 3 літри маточного розчину.

Для поливу рослин потрібно склянку маточного розчину розбавити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь.

Раніше ми розповідали, як оживити саму чахлу розсаду, зробити її кремезною та міцною.

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