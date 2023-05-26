Замість Князєва: обрано нового голову Верховного Суду

Пленум Верховного Суду України, який днями достроково припинив повноваження свого вже ексголови Всеволода Князєва, обрав нового керівника.

Ним став Станіслав Кравченко, за якого віддали голоси 108 з 148 присутніх суддів.

Станіслав Іванович народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області. У 1991 році закінчив Українську юридичну академію ім. Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «правознавство» (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Працював юрисконсультом та нотаріусом, був стажистом народного судді Козелецького районного народного суду Чернігівської області.

З 1993 року по 2002 рік — суддя Козелецького районного суду Чернігівської області, у 2002−2011 роках — суддя Апеляційного суду міста Києва.

19 травня 2011 року був обраний суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а навесні 2014 року став заступника голови цього суду.

З листопада 10 листопада 2017 року — суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, у грудні очолив цей суд. У 2021 року повторно був обраний на посаду голови Касаційного кримінального суду.

Нагадаємо, що у середині травня ексочільника Верховного Суду Князєва затримали на хабарі у майже три мільйони доларів.

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