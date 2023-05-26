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Холодний буряковий суп із руколою: ситно та смачно

22:30 29 травня 2023
Холодний буряковий суп з руколою на йогурті

Попереду — літо, час, коли особливо популярні холодні супи. Один з улюблених — окрошка. А чи пробували ви коли-небудь буряковий суп на йогурті? Якщо ні, цей рецепт варто взяти на замітку. Найголовніше — заздалегідь відварити буряк. Йогурт важливо використовувати охолоджений у холодильнику.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати фредо капучино.

- Цей суп раджу подавати в невеликих піалах, — каже Ардія Діаманті, — Замість руколи можна використовувати кінзу, петрушку або кріп.

Холодний буряковий суп на йогурті

  • Буряк 1шт.
  • Відварене яйце 1шт.
  • Зубочок часнику
  • Свіжомелений перець (за бажанням)
  • Рукола (за смаком)
  • Сіль
  • 200 г йогурту

Буряк відварити, охолодити і порізати на великі слайси. Подрібнити яйце. Змішати. Додати руколу. Залити охолодженим йогуртом. Додати тертий часник, посолити.

Подавати з житніми або пшеничними сухариками.

І смачного!

Нагадаємо рецепт морозива з шафраном.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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