Холодний буряковий суп із руколою: ситно та смачно
Попереду — літо, час, коли особливо популярні холодні супи. Один з улюблених — окрошка. А чи пробували ви коли-небудь буряковий суп на йогурті? Якщо ні, цей рецепт варто взяти на замітку. Найголовніше — заздалегідь відварити буряк. Йогурт важливо використовувати охолоджений у холодильнику.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати фредо капучино.
- Цей суп раджу подавати в невеликих піалах, — каже Ардія Діаманті, — Замість руколи можна використовувати кінзу, петрушку або кріп.
Холодний буряковий суп на йогурті
- Буряк 1шт.
- Відварене яйце 1шт.
- Зубочок часнику
- Свіжомелений перець (за бажанням)
- Рукола (за смаком)
- Сіль
- 200 г йогурту
Буряк відварити, охолодити і порізати на великі слайси. Подрібнити яйце. Змішати. Додати руколу. Залити охолодженим йогуртом. Додати тертий часник, посолити.
Подавати з житніми або пшеничними сухариками.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської50
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