Холодний буряковий суп із руколою: ситно та смачно

Попереду — літо, час, коли особливо популярні холодні супи. Один з улюблених — окрошка. А чи пробували ви коли-небудь буряковий суп на йогурті? Якщо ні, цей рецепт варто взяти на замітку. Найголовніше — заздалегідь відварити буряк. Йогурт важливо використовувати охолоджений у холодильнику.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати фредо капучино.

- Цей суп раджу подавати в невеликих піалах, — каже Ардія Діаманті, — Замість руколи можна використовувати кінзу, петрушку або кріп.

Холодний буряковий суп на йогурті Буряк 1шт.

Відварене яйце 1шт.

Зубочок часнику

Свіжомелений перець (за бажанням)

Рукола (за смаком)

Сіль

200 г йогурту

Буряк відварити, охолодити і порізати на великі слайси. Подрібнити яйце. Змішати. Додати руколу. Залити охолодженим йогуртом. Додати тертий часник, посолити.

Подавати з житніми або пшеничними сухариками.

І смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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