Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. В т.ч. по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей били із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (всі знищені нашими захисниками).

По Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав 7 ракет із С-300/С-400. Наступного разу — вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер».Загинули двоє мирних мешканців.

Субота, 27 травня, у місті оголошена Днем жалоби за загиблими.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, всю ніч на місці трагедії тривали пошукові роботи, продовжуються вони й нині. На зараз розібрали 90% завалів.

Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент «прильоту». Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Поки що визнано постраждалими 32 людей, 13 з них — досі в лікарні. П'ятеро — важкі.

Також 2 російських зенітних керованих ракети влучили по місту Авдіївка.

Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу «Shahed» по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. Водночас здійснив близько 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Пошкоджень зазнали освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, констатують у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.

Зокрема, на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. На Лиманському напрямку безуспішні наступальні дії тривали в районі Білогорівки, на Бахмутському напрямку — у напрямку Предтечиного, на Авдіївському напрямку — у напрямку Первомайського. На Мар’їнському ж напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10» та 2 — типу «Zala». Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове (Луганська область), викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.

Тим часом у Telegram Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з'явився загадковий пост, який багато хто розцінив як повідомлення про початок очікуваного контрнаступу.

Що ж до втрат ворога у протистоянні із ЗСУ, то станом на ранок 27 травня ворог втратив убитими 206 200 осіб (за добу 26 травня знищено близько 480 окупантів).

Нагадаємо, що у Зеленського відкинули чергову пропозицію Китаю визнати за рф окуповані нею території України.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram