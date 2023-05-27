Грози не відступлять: на яку погоду чекати в останні вихідні травня

На вихідні, 27−28 травня, погодні умови в нашому стані визначатимуться малорухливим холодним фронтом, а також східною периферією європейського антициклону «Vera».

Як відзначають синоптики ресурсу meteoprog, у суботу, 27 травня, очікується нестійка погода, особливо в денний час: пройдуть грозові дощі, а в центральних, північних та південно-східних областях місцями можливі сильні зливи з градом та шквалистим посиленням вітру до 15 /с.

Так, у західних областях уночі без істотних опадів, удень у Прикарпатті, Закарпатті та на Поділлі пройдуть грозові дощі, на решті регіону без опадів. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +18…+23 °С.

У північних областях уночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози; місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних областях уночі без істотних опадів, удень можливі грозові дощі, місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +23…+28°С.

У південних областях уночі місцями невеликий дощ, гроза; вдень на всій території регіону очікуються грозові дощі, в окремих пунктах град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-східний, 3−8 м/с. Температура вночі +12…+17°С, вдень +24…+29°С.

У східній частині України вночі місцями невеликий дощ, удень короткочасні дощі та грози, місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16°С, вдень +22…+27°С.

У неділю, 28 травня, на тлі поступового зростання атмосферного тиску та більш стійкої повітряної маси очікується зменшення інтенсивності опадів, але температура повітря знизиться на 2 — 5 °C, особливо у північних та західних областях. Вітри очікуються переважно на північно-західну чверть.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував щодо холодного травня — настання метеорологічного літа (при середньодобовій температурі +15 °С і вище) він обіцяв не раніше третьої декади травня. А народний синоптик Станіслав Щедрін склав прогноз на літо. За його словами, перша перша десятиденка спекотного сезону відзначиться дощовою погодою, і навіть із небезпечними явищами, такими як сильні грози, дуже сильні зливи, шквали, град, а у виняткових районах навіть можливі торнадо.

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