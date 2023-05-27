Армія Сербії приведена в повну боєготовність: що відбувається

У п'ятницю, 26 травня, президент Сербії Олександр Вучич наказав привести армію республіки у повну бойову готовність. Проводиться передислокація. Її мета — перемістити армійські підрозділи якомога ближче до кордону з Косово.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич підтвердив, що президент віддав саме такий наказ.

Рішення спричинене новим різким загостренням на півночі Косова. Там невеликі групи етнічних сербів вступили у зіткнення з поліцією. Вони намагалися блокувати входи до муніципальних будівель, щоб перешкодити нещодавно обраним чиновникам увійти до них. Поліція застосувала сльозогінний газ. Серби підпалили кілька автомобілів.

У четвер, 25 травня, на півночі Косова склали присягу нові керівники органів місцевого самоврядування. Усі вони — косовські албанці. Проти цього й протестують серби. Влада Косова направила туди колони поліцейських бронемашин.

Конфлікт між Сербією і Косово загострився в липні 2022 року, коли Приштіна вирішила запровадити тимчасові документи для громадян Сербії, які в'їжджають на територію республіки, і зажадала від сербської меншості поміняти старі автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади. Зіткнення тривали аж до грудня 2022 року .

У середині грудня Косово офіційно подало заявку на вступ до Євросоюзу. Сербія зробила це ще у 2009 році, але рішення щодо неї немає досі. Брюссель, як пишуть західні газети, дав Белграду та Приштині зрозуміти, що все залежить від успішного врегулювання конфлікту.

Раніше аналітики пояснили, чому конфлікт на Балканах намагається роздмухати росія і чим він вигідний путіну.

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