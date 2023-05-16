Три королі: нові офіційні портрети британської королівської родини

Букінгемський палац опублікував два нові офіційні портрети Чарльза III. Вони приурочені до нещодавньої коронації британського монарха, яка відбулася 6 травня в Лондоні.

Портрети були зроблені відомим фотографом Г'юго Бернардом у Тронній залі Букінгемського палацу через кілька годин після церемонії.

На першому (фото в заголовку) Чарльз сидить на троні в королівській мантії і короні. Поруч із ним стоять спадкоємці престолу принц Вільям і принц Джордж. На старшому сині короля парадний церемоніальний одяг. У ньому принц Уельський був на коронації. Онук Чарльза позує в камзолі почесного пажа.

Британські ЗМІ вже назвали цей портрет «Три королі».

«Мені здалося, дуже важливо зробити такий знімок. Я провів дослідження архівів минулих коронацій і не знайшов портрета членів королівської сім'ї по лінії престолонаслідування. Були фотографії Єлизавети II з Чарльзом, Вільямом і Джорджем, але жодної в Тронній залі з усіма регаліями», — сказав журналістам Г'юго Бернард.

На другому портреті Чарльз і Камілла зображені разом із двома придворними дамами — сестрою королеви Аннабель Елліот та її подругою, маркізою Ленсдаун — і вісьмома почесними пажами, серед яких, окрім принца Джорджа, зображені троє онуків Камілли та її онучатий небіж.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україну на коронації представляли перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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