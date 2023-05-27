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Події

Жива, але знесилена: через три дні безперервних пошуків на Харківщині знайшли зниклу дворічну дівчинку (фото)

14:13 27 травня 2023
Поліція

На Харківщині, де тривають бої з окупантами, знайшли дворічну дівчинку, яку шукали чотири доби. Про це повідомили в поліції Харківської області.

«Дитина знесилена, але жива! Віолетту, яку шукали чотири доби, знайшли сьогодні в лісі», — йдеться у повідомленні.

В пошуках Віолетти Мужечук брало участь майже тисяча людей.

23 травня дитина на подвір’ї домоволодіння у селі Скрипаї гралась з братом-близнюком без догляду дорослих та пішла у невідомому напрямку.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці минулого року у Кривому Розі знайшли мертвими двох хлопчиків, які зникли за два тижні до цього. Тіла дістали з кар'єру Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.

Фото: поліція Харківської області

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