Росіяни готують провокацію із застосуванням хімічної зброї у Запорізькій області: ГУР опублікувало записи розмов окупантів

Російські загарбники планують провокацію із застосуванням хімічної зброї в Україні. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Спецслужби рф розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю! З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби.

Раніше в ГУР Міноборони України повідомляли також, що окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки.

«Рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну. Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», окупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на окупованій частині Херсонщини.

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