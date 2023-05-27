Генштаб ЗСУ уточнив дані про втрати окупантів: кількість збитих літаків, гелікоптерів та дронів значно зросла

В Генеральному штабі Збройних сил України уточнили дані про втрати окупантів, опубліковані вранці 27 травня.

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Уточнення — це завжди десь „мінус“, а десь — „плюс“. Просимо це зрозуміти», — повідомили в Генштабі.

Так, внаслідок уточнення зросла кількість збитих літаків та гелікоптерів ворога (на 3 та 2 одиниці відповідно). Також зросла кількість збитих ворожих дронів та крилатих ракет.

Також в Генштабі повідомили, що ворог протягом доби завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак», — йдеться у повідомленні.

Так, на на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мали. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 7 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«У тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби. Нещодавно, до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, у тому ж Луганську, окупанти передали пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК „вагнер“. Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області. У окремих населених пунктах Щастинського району, окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території російської федерації», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 — по зенітно-ракетних комплексах. Українські воїни протягом доби знищили 3 ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

Як писали «ФАКТИ», окупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на Херсонщині та демонтують мобільні підстанції та вежі.

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