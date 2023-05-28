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Частину пенсіонерів звільнили від сплати комунальних послуг: хто зможе «забути» про комуналку

10:10 28 травня 2023
пенсіонер

В Україні з 1 червня підвищуються тарифи на комунальні послуги, зокрема, на електроенергію та воду. Тепер у платіжках сума буде більшою приблизно на 30%.

Разом з тим, деяким пенсіонерам надається 100% знижка на оплату комуналки.

Про це нагадали в Пенсійному фонді, пише «НаПенсії» .

Знижка надається на оплату:
- житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

- комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів).
палива та зрідженого газу.

Зазначається, що 100% знижка на оплату комуналки надається особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сім'ї померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

А також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу.

Знижка надається у разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (2023 року — 3760 грн).

У Фонді зазначили, якщо пенсіонер не має право на 100% знижку на комунальні послуги, він може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому з пенсіонерів не варто очікувати на підвищення пенсії до кінця поточного року.

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