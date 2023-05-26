Тарифи зростають: скільки українці платитимуть влітку за воду та світло

Про підвищення в Україні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення експерти говорять вже давно.

Якщо у травні побутові споживачі ще заплатять за воду по старих цінах, то вже з червня вартість послуги зросте приблизно на 30%.

У НКРЕКП повідомили, що підвищення заплановане на 1 червня 2023 року, пише 24 канал.



Сказати точних цифр, щодо підвищення тарифів у комісії не можуть, тому що вони розраховуються окремо для кожної області.

На вартість впливають: обсяги споживання, кількість споживачів конкретного водоканалу, особливості надання послуг.





З 1 червня також зросте ціна на електроенергію. Але це стосується лише деяких операторів. Тепер українці платитимуть не лише за спожиті кіловати, і й за їх розподіл.

Експерти та чиновники наголошують на тому, що підвищення зумовлене необхідністю відновити енергосистему України після російських обстрілів.

Тарифи на розподіл зростуть на 25 — 50% у два етапи: в червні та протягом липня — грудня 2023 року.

Підвищення чекає на 22 компанії з розподілу світла. До них належать: «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «ДТЕК Дніпровські електромережі», «Закарпаттяобленерго», «ДТЕК Київські електромережі», «Львівобленерго» тощо.

Для прифронтових територій тарифи не зміняться. Для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, окремо розглядалось питання встановлення тарифів. Вони обслуговуватимуть населення за старими цінами до кінця червня.

Серед них: «Житомиробленерго»; ПРАТ «Кіровоградобленерго»; ПРАТ «Рівнеобленерго»; АТ «Чернівціобленерго»; АТ «Херсонобленерго».

Нагадаємо, у Нацбанку вже заявили, що саме потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їхнього економічно обґрунтованого рівня стане основним рушієм інфляції в Україні у наступних роках.

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