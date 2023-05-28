Дізналися про чемпіонство з телефону: божевільна «золота» розв'язка у німецькій бундеслізі (відео)

Останній тур чемпіонату Німеччини з футболу подарував уболівальникам неймовірні емоції. Здавалося, «золото» бундесліги нікуди не втече від дортмундської «Боруссії», але футбольний бог вирішив по-своєму, і в дикій розв'язці сезону титул здобула «Баварія», яка вилетіла з Ліги чемпіонів ще у чвертьфіналі.

Дортмундцям, які випереджали мюнхенців на два очки, що підняти над головою Срібну салатницю, достатньо було перемогти в останньому турі вдома дев'яту команду ліги «Майнц». Але все в цей день було проти підопічних Едіна Терзіча. «Жовто-чорні» за рахунку 0:1 не реалізували пенальті та програли перший тайм з рахунком 0:2. Щоправда, після перерви «Боруссія» зробила все можливе, щоб виправити ситуацію, але завдяки голам на 69-й та 90+6-й хвилинах «наскребла» лише нічию — 2:2.

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Втім, навіть одного набраного очка дортмундцям вистачило б для чемпіонства, якби не виграла «Баварія» на полі «Кельна». І до 89-ї хвилини там був рахунок 1:1, але 20-річний Мусіала наприкінці зустрічі все ж забив переможний м'яч і подарував команді Томаса Тухеля вистражданий титул — 11-й поспіль і 33-й в історії.

До речі, після фінального свистка футболісти «Баварії» зібралися навколо ветерана команди Мюллера, який тримав у руках мобільний телефон і відстежував перебіг подій у Дортмунді. Коли стало відомо, що «Боруссія» не виграла і за рівності очок поступилася мюнхенцям через гіршу різницю м'ячів, гравці «Баварії» дали волю емоціям.

До речі, чемпіон світу у складі збірної Німеччини, 33-річний форвард «Баварії» Томас Мюллер став першим в історії футболістом, який виграв чемпіонат Німеччини цілих 12 разів.

Томас Мюллер - 12-разовий чемпіон Німеччини

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Баварії» зрадив дружині з колишньою Кріштіану Роналду.

Фото Twitter ФК Баварія

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