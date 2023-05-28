Став на сторону добра: Гаррі Поттер пішов служити до лав ЗСУ

Нейромережі дедалі більше захоплюють світ, створюючи нову реальність. Так сталося і з героями, яких створила Midjourney, показавши, як би виглядали персонажі серії фільмів про Гаррі Поттера, якби були учнями та викладачами уявного професійно-технічного училища для чарівників.

Користувач @caton.lab за допомогою штучного інтелекту згенерував відео, на якому персонажі з всесвіту Гаррі Поттера «долучилися» до української армії.

Міністерство оборони України вподобало ролик і навіть розмістило його на офіційній сторінці у Twitter, а також позначило у дописі Джоан Роулінг — авторку книг про Гаррі Поттера.

«У світі літератури є багато персонажів, які мріють долучитися до #UAarmy — стати на сторону добра», — написали у відомстві.

There are many characters in the world of literature who dream of joining the #UAarmy — the side of good.@jk_rowling



AI by @caton.lab pic.twitter.com/Reblg8gOZ4 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 23, 2023

За декілька днів ролик подивилися майже 8 млн користувачів, він зібрав велику кількість лайків та перепостів.

Нагадаємо, британська письменниця Джоан Роулінг активно підтримує Україну у війні проти російських окупантів. Торік вона виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою.

Крім того, варто згадати, що й інша британка — дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон — також підтримала Україну і навіть зіграла на роялі знамениту «Стефанію».

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