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Суспільство та люди

Став на сторону добра: Гаррі Поттер пішов служити до лав ЗСУ

14:50 28 травня 2023
Гаррі Поттер

Нейромережі дедалі більше захоплюють світ, створюючи нову реальність. Так сталося і з героями, яких створила Midjourney, показавши, як би виглядали персонажі серії фільмів про Гаррі Поттера, якби були учнями та викладачами уявного професійно-технічного училища для чарівників.

Користувач @caton.lab за допомогою штучного інтелекту згенерував відео, на якому персонажі з всесвіту Гаррі Поттера «долучилися» до української армії.

Міністерство оборони України вподобало ролик і навіть розмістило його на офіційній сторінці у Twitter, а також позначило у дописі Джоан Роулінг — авторку книг про Гаррі Поттера.

«У світі літератури є багато персонажів, які мріють долучитися до #UAarmy — стати на сторону добра», — написали у відомстві.

За декілька днів ролик подивилися майже 8 млн користувачів, він зібрав велику кількість лайків та перепостів.

Нагадаємо, британська письменниця Джоан Роулінг активно підтримує Україну у війні проти російських окупантів. Торік вона виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою.

Крім того, варто згадати, що й інша британка — дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон — також підтримала Україну і навіть зіграла на роялі знамениту «Стефанію».

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