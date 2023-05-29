Координував удари по українським містам: неповнолітній житель Донеччини отримав суворий вирок

Дружківський міський суд Донецької області визнав громадянина винним у колабораціонізмі, про це йдеться в опублікованому вироку.

Обвинувачуваний — уродженець Бахмутського району. У квітні 2022 року він у ході спілкування в месенджері Telegram із інформатором представників збройних формувань рф надав йому добровільну згоду на надання допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань. Він пообіцяв збирати та передавати інформацію про переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ, а також місця постійної і тимчасової дислокації.

При цьому молодик усвідомлював, що передана ним інформація буде використана для нанесення ракетних, авіаційних та інших вогневих ударів з метою завдання вогневого ураження українським, знищення військової техніки. Ба більше, зрадник бажав настання таких наслідків з метою отримання державою-агресором воєнної переваги на полі бою та в тилу за для захоплення і окупації державою-агресором Донецької області.

За матеріалами справи, 30 травня обвинувачуваний через соцмережу передав інформацію у вигляді скріншоту карти із відмітками та голосові повідомлення про місце розташування бойових позицій підрозділів ствольної та реактивної артилерії Збройних Сил України. 16 червня він надав дані про місце розташування бойових позицій підрозділів реактивної артилерії українських підрозділів. Йдеться у матеріалах й про епізод, який стався відразу після того, як зрадник вчергове передав дані про ЗСУ ворогу. Зокрема, зафіксовано факт ракетного обстрілу території, прилеглої до ВСП, в результаті чого були пошкодженні будівлі поблизу місця влучання.

Обвинувачений свою провину визнав повністю, але від дачі показань відмовився. Як стало відомо на засіданні, він неповнолітній, навчався у коледжі, виховувався у повній сім`ї, яка на обліку як неблагополучна не перебувала. В результаті неповнолітній отримав покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 15 років, без конфіскації майна.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Черкащині засудили пенсіонера із проросійськими поглядами, який звірства рашистів звалював на «українців-бандерівців».

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