Техогляд автомобілів за новими правилами: хто має право його не проходити

Кабінет Міністрів України 19 травня ухвалив постанову, яка передбачає вдосконалену процедуру проходження обов'язкового техогляду транспортних засобів. Проте, є кілька категорій транспортних засобів, які звільнені від обов'язкового проходження техогляду, повідомляє 24 Канал.

Їх лише дві:

- усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від їхнього терміну експлуатації, але за умови, що вони не використовуються для отримання прибутку;

- новенькі легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, але їхній термін експлуатації не перевищує 2 роки.

Зазначимо, що періодичність проходження техогляду регулюється 35 статтею Закону «Про дорожній рух». Попри те, що для вищезгаданих категорій техогляд не є обов'язковим, їм потрібно буде його пройти, якщо вони рухаються магістральними дорогами.

Повний перелік, кому потрібно проходити техогляд:

• великі вантажні авто, яким понад рік — один раз на рік;

• автобуси, якими користуються понад два роки — раз на шість місяців;

• вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки — один раз на два роки;

• легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки — один раз на рік;

• колісні трактори, що використовуються понад два роки — один раз на два роки;

• спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) — проходження щорічне;

• колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні оновили правила проходження техогляду.

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