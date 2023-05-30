Де і коли дивитися онлайн «Севілья» — «Рома»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги Європи

У середу, 31 травня, на стадіоні «Пушкаш Арена» у столиці Угорщини Будапешті визначиться переможець Ліги Європи. У вирішальному протистоянні за трофей (арбітр — Ентоні Тейлор з Англії) зійдуться шестиразовий володар трофею (рекорд!) іспанська «Севілья» та минулорічний тріумфатор іншого єврокубку, Ліги конференцій, — італійська «Рома».

Раніше суперники перетиналися в єврокубках лише одного разу. У сезоні-2019/2020, що проводився в усіченому форматі, андалусійці в 1/8 фіналу Ліги Європи пройшли римлян завдяки перемозі на нейтральному полі в німецькому Дуйсбургу (2:0) та згодом виграли трофей.

Цьогорічний єврокубковий сезон «Севілья» розпочала у групі Ліги чемпіонів, де у квартеті з «Манчестер Сіті», дортмундською «Боруссією» та «Копенгагеном» посіла третє місце (1 перемога, 2 нічиї, 3 поразки, різниця м'ячів — 6:12). Опинившись у плейоф Ліги Європи, андалусійці послідовно пройшли голландський «ПСВ Ейндховен» (3:0 удома, 0:2 у гостях), турецький «Фенербахче» (2:0 удома, 0:1 на виїзді), англійський «Манчестер Юнайтед»."(2:2 у гостях та 3:0 вдома) та італійський «Ювентус» (1:1 на виїзді та 2:1 вдома).

Що стосується «Роми», то «вовки» стартували у групі Ліги Європи, ставши другими у квартеті з «Бетисом», «Лудогорцем» та ХІКом (3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки, різниця м'ячів — 11:7). Починаючи з 1/16 фіналу підопічні Жозе Моуріньо залишили за бортом австрійський «Зальцбург» (0:1 у гостях, 2:0 удома), іспанський «Реал Сосьєдад» (2:0 удома, 0:0 на виїзді), голландський «Фейєнорд» «(0:1 у гостях, 4:1 вдома) та німецький «Байєр» (1:0 вдома та 0:0 на виїзді)

У майбутньому фіналі букмекери не бачать фаворита, даючи конкурентам приблизно однакові шанси. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Севільї» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,81, на нічию — 3,05, на виграш «Роми» — 2,99. На те, що трофей завоюють андалусійці, дається коефіцієнт 1,92, римляни — 2,01.

У прямій трансляції матч «Севілья» — «Рома» на території України (початок — о 22:00) покаже відеосервіс MEGOGO.

Ліга Європи. Фінал

31 травня (середа)

«Севілья» — «Рома» 22:00 MEGOGO

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий володар Кубка УЄФА у складі «Барселони» Жозеп Марія Фусте.

Фото uefa.com

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