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Світ

У Косові неспокійно: на кордоні сталися сутички сербів і миротворців НАТО

9:37 30 травня 2023
Зіткнення у Косові

На півночі Косова сталися сутички місцевих сербів і миротворців місії KFOR, яка діє в регіоні під егідою НАТО. Як уже повідомляли «ФАКТИ», сербське населення Косова бойкотує результати місцевих виборів і прагне завадити новим муніципальним працівникам приступити до виконання обов'язків. Президент Сербії Олександр Вучич 26 травня привів армію країни в повну бойову готовність і наказав кільком підрозділам переміститися ближче до кордону з Косово.

Етнічні серби напали на адміністративні будівлі в низці населених пунктів. Особливо гаряче було в місті Звечан. Були змушені втрутитися миротворці НАТО. Вони сформували кордон безпеки перед адміністративною будівлею. Було задіяно близько 300 військовослужбовців НАТО.

Учасники акції протесту стали кидати в них каміння і пляшки із запальною сумішшю. Миротворці були змушені застосувати сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Унаслідок сутичок постраждали щонайменше 50 протестувальників і близько 25 військовослужбовців НАТО. Переломи та опіки дістали миротворці з Угорщини та Італії. Троє з них перебувають у важкому стані.

Повідомляється також, що деякі протестувальники малювали балончиками з фарбою на машинах НАТО букву Z — символ російської агресії проти України.

Північноатлантичний альянс назвав ці дії «абсолютно неприйнятними». В офіційній заяві Брюссель закликав етнічних сербів та албанців «утримуватися від дій, які ще більше розпалюють напруженість, і вести діалог».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косова Хашимом Тачі, якого звинувачують у воєнних злочинах.

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