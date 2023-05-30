На дорогах країни з'явиться особливий патруль: чому водіям слід бути обережнішими
З 28 травня 2023 року на українські дороги виїхав особливий патруль. Відтепер водіїв може зупинити не лише інспектор поліції на традиційному службовому транспорті, а й мотопатруль.
Про це повідомили у Патрульній поліції.
Мотоінспектори будуть виконувати ті ж самі функції: дотримання громадського порядку та контроль водіїв.
Але водіям напевне бути більш обережними, адже у мотопатруля є така перевага, як мобільність, котра дозволить в найшвидший час прибути на місце ДТП чи забезпечити охорону порядку.
Головними завданнями мотопатруля є:
- фіксування адмінматеріалів на місці ДТП;
- регулювання руху на дорозі;
- оперативне втручання.
Мотопатруль буде працювати до настання холодів, чітких термінів стосовно їх роботи наразі немає.
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