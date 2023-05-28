Водіїв змусять постійно здавати іспити для оновлення посвідчення: що відомо про терміни

В Україні з метою безпеки дорожнього руху та дотримання правил поведінки на дорогах, планують реформувати систему видачі водійських посвідчень. Нововведення направлене на більш жорсткі вимоги до поновлення посвідчень водія. Водночас послуга з видачі посвідчень буде доступна по всій країні.

Наприклад, водії, які працюють у транспортному секторі, мають підтверджувати своє право на керування транспортними засобами кожні п’ять років відповідно до стандартів, встановлених Європейським Союзом.

Іншим українським громадянам буде необхідно оновлювати свої водійські посвідчення через певний період, залежно від майбутнього законодавства.

Часові рамки поновлення складатимуть від 10 до 15 років, пише autotheme.

У найближчому майбутньому громадяни України матимуть доступ до уроків водіння, пунктів складання іспитів та видачі готових водійських посвідчень через визначені сервісні центри, розташовані по всій країні.

За інформацією МВС, оновлені водійські посвідчення можна буде отримати у будь-якому сервісному центрі по всій країні. Такий підхід також до складання практичних іспитів з водіння та отримання посвідчення водія.

«Очікується, що ці заходи значно сприятимуть покращенню ефективності та надійності транспортного сектору в Україні, а також сприятимуть розвитку культури відповідального водіння та створенню безпечних доріг для всіх учасників», — йдеться у статті.

Як повідомляли «ФАКТИ», МВС посилює контроль за роботою сервісних центрів.

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