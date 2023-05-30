Курячі відбивні: швидко, просто і надзвичайно смачно (відео)
Всі знають, що курятина має високу енергетичну цінність, тому швидко насищає, не викликаючи важкості у шлунку. У ній багато легкозасвоюваного протеїну, мінімум жирів та вуглеводів. Саме тому вона підходить для спортивного харчування і взагалі вважається незамінною для людей, які дотримуються здорового стилю життя. А крім того, вона просто дуже смачна, особливо, якщо правильно приготована!
Один з таких рецептів публікує Телеграм-канал «Смачна хата».
Курячі відбивні
Складові:
куряче філе
яйця
борошно
сухарі
олія
сіль
чорний перець
паприка.
Приготування:
1. Куряче філе нарізати на смужки та відбити.
2. Додати спеції: сіль, чорний перець, паприка.
3. Потрібно три миски. В одну розбити яйця й збовтати його з додаванням води. В
інші дві додати борошно та сухарі.
4. Напівфабрикати панірувати наступною чергою: борошно-яйце-сухарі.
5. У сковороду налити олію, розігріти.
6. Відбивні обсмажувати на олії з двох сторін на вогні трохи менше середнього.
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