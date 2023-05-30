Курячі відбивні: швидко, просто і надзвичайно смачно (відео)

Всі знають, що курятина має високу енергетичну цінність, тому швидко насищає, не викликаючи важкості у шлунку. У ній багато легкозасвоюваного протеїну, мінімум жирів та вуглеводів. Саме тому вона підходить для спортивного харчування і взагалі вважається незамінною для людей, які дотримуються здорового стилю життя. А крім того, вона просто дуже смачна, особливо, якщо правильно приготована!

Один з таких рецептів публікує Телеграм-канал «Смачна хата».

Курячі відбивні

Складові:

куряче філе

яйця

борошно

сухарі

олія

сіль

чорний перець

паприка.

Приготування:

1. Куряче філе нарізати на смужки та відбити.

2. Додати спеції: сіль, чорний перець, паприка.

3. Потрібно три миски. В одну розбити яйця й збовтати його з додаванням води. В

інші дві додати борошно та сухарі.

4. Напівфабрикати панірувати наступною чергою: борошно-яйце-сухарі.

5. У сковороду налити олію, розігріти.

6. Відбивні обсмажувати на олії з двох сторін на вогні трохи менше середнього.

Раніше ми публікували рецепт гарячої страви з яловичим язиком «Пташине молоко» від відомої блогерки Наталі Калніної.

292

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram