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Книга рецептів

Курячі відбивні: швидко, просто і надзвичайно смачно (відео)

19:50 30 травня 2023
відбивні

Всі знають, що курятина має високу енергетичну цінність, тому швидко насищає, не викликаючи важкості у шлунку. У ній багато легкозасвоюваного протеїну, мінімум жирів та вуглеводів. Саме тому вона підходить для спортивного харчування і взагалі вважається незамінною для людей, які дотримуються здорового стилю життя. А крім того, вона просто дуже смачна, особливо, якщо правильно приготована!

Один з таких рецептів публікує Телеграм-канал «Смачна хата».

Курячі відбивні

Складові:
куряче філе
яйця
борошно
сухарі
олія
сіль
чорний перець
паприка.

Приготування:
1. Куряче філе нарізати на смужки та відбити.

2. Додати спеції: сіль, чорний перець, паприка.

3. Потрібно три миски. В одну розбити яйця й збовтати його з додаванням води. В
інші дві додати борошно та сухарі.

4. Напівфабрикати панірувати наступною чергою: борошно-яйце-сухарі.

5. У сковороду налити олію, розігріти.

6. Відбивні обсмажувати на олії з двох сторін на вогні трохи менше середнього.

Раніше ми публікували рецепт гарячої страви з яловичим язиком «Пташине молоко» від відомої блогерки Наталі Калніної.

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