Смачна часникова курочка по-іспанськи від української красуні Аліни: швидкий та простий рецепт з білим вином (відео)

Фуд-блогерка з ляльковим голосом Alina FooDee відома безліччю оригінальних рецептів. Навіть найзвичніші страви в її виконанні набувають нового смаку.

Сьогодні Аліна розповіла, як приготувати часникову курочку по-іспанськи.

«Я дуже рекомендую приготувати за цим рецептом. Ви можете взяти будь-яку частину курки для цього рецепту! Виходить дуже смачно, запашно. Швидкий та простий рецепт!» — стверджує блогерка.

Інгредієнти:

Куряче м'ясо — 1 кг

Часник — 2 головки

Оливкова олія — 1 ст.л.

Вино біле — 250 мл

Петрушка

Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Приготування:

Можна взяти будь-яку частину курки або цілу тушку й порізати її на маленькі шматки. М'ясо посолити, поперчити.

Обсмажити часник на оливковій олії, щоб він віддав свій смак олії, потім вийняти його.

Курку обсмажити, додати часник, залити білим вином, посипати петрушкою та тушкувати під кришкою близько 15 хвилин.

В результаті виходить дуже ніжна соковита курочка в оригінальному соусі.

Тим, хто не любить кислинку, блогерка рекомендує під час тушкування курки додати трохи цукру. Результат також буде відмінним.

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