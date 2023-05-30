«Київ — пріоритетна ціль ворога»: в КМВА розповіли деталі нічної атаки на столицю

Уночі 30 травня росіяни атакували столицю «Шахедами». Щільність повітряних атак Києва рахується не на дні, а на години.

Про це розповів в інтерв'ю 24 каналу речник Київської міської воєнної адміністрації Михайло Шаманов.

«Київ був і залишається пріоритетною стратегічною ціллю ворога», — наголосив він.

За словами Шаманова, росіяни постійно змінюють типи озброєння. Після комбінованої ракетно-дронової атаки, а потім балістичної, вночі 30 травня окупанти застосували баражуючі боєприпаси. Це вже 17 атака на столицю за травень.

«Для того, щоби тримати в напруженні киян, тероризувати і, власне, знищувати все українське», — вважає речник КМВА.

Нічний напад був масований, з кількох боків і в кілька хвиль. За попередніми даними, захисники знищили 29 ворожих безпілотників. Нині інформація щодо жертв та руйнувань у різних районах столиці уточнюється.

В телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації повідомили, що внаслідок атаки 1 людина загинула та ще 7 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Через падіння уламків у Голосіївському районі зайнялося на останніх двох поверхах багатоповерхівки. Звідти евакуювали понад два десятки мешканців.

«Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами. Нині тривають пошукові роботи щодо людей під можливими завалами», — розказав Михайло Шаманов.

У Печерському районі Києва обломки пошкодили автомобілі, у Дарницькому — також пошкоджені авто, загорівся приватний будинок. У Дніпровському районі столиці обламки, які палали, впали на зелену зону, а в Подільському — на нежитлову забудову. У Святошинському районі уламки впали на територію одного із підприємств.

«Відразу, щойно було зафіксовано падіння уламків, на місця виїхали екстрені служби», — сказав речник КМВА.

Нагадаємо, що вночі 30 травня росіяни атакували столицю «Шахедами». Українські військові збили 29 дронів-камікадзе. Загалом по Україні окупанти запустили 31 ударний безпілотник. Більшість із них знищили на підступах до Києва та у небі міста. За даними поліції, станом на ранок у Київській області є понад 50 повідомлень про пошкодження квартир, будинків, офісів, магазинів, гаражів та автомобілей. 4 людей зазнали скалкових поранень. Загалом для ліквідації наслідків нічної атаки Києва залучили 152 рятувальники ДСНС та понад 30 одиниць техніки.

Фото КМВА

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