Техогляд за новими правилами: скільки коштуватиме українцям це «задоволення»

В Україні запроваджують оновлення правил техогляду транспортних засобів, основною метою якого є підвищення якості дорожнього руху та недопущення пересування та експлуатації транспорту у технічно несправному стані.

У 2023 році техогляд буде необов'язковим для всіх авто, нагадує 24 канал.

Разом з тим, за даними Асоціації транспорту та інфраструктури, для тих, які повинні його пройти, ціна буде такою:

- легкові авто — від 1,12 тисячі гривень;

- автобуси, маса яких понад 5 тонн, — від 1,34 тисячі гривень;

- вантажні машини, масою понад 12 тонн, — від 1,44 тисячі гривень;

- причепи — від 1,12 тисячі за найлегші моделі до 1,32 тисячі гривень за версії на понад 10 тонн.

Перелік документів для проходження техогляду залежить від низки факторів. Є обов'язкові, які повинен мати кожен, хто проходитиме ТО:

- техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

- паспорт громадянина України (для представника);

- довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Штрафувати будуть власників тих транспортних засобів, які обов'язково мають пройти техогляд. Якщо їхні власники проігнорують ТО, то повинні будуть заплатити:

- за протермінований ТО — 3 400 гривень;

- повторне порушення — 17 тисяч гривень;

- порушення ТО з боку посадових осіб — до 34 тисяч гривень.

Техогляд транспортного засобу можна пройти у будь-якій сертифікованій СТО, які є в кожному українському місті. Фахівці займуться оглядом транспортних засобів, а після його проведення видадуть сертифікати про проходження.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні прийнято рішення щодо вдосконалення порядку проходження обовʼязкового технічного контролю комерційних, пасажирських та вантажних автомобілів.

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