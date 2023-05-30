Українець Чупринко з рекордом став чемпіоном світу та не потиснув руку представнику країни-пособника війни (відео)

Український паверліфтер Іван Чупринко завоював «золото» в абсолютній першості на чемпіонаті світу з жиму лежачи, який проходив у Південній Африці. Раніше в боях із рашистами загинув майстер спорту з паверліфтингу Андрій Дмитрієв.

Наш співвітчизник, який виступає у ваговій категорії до 74 кг, підняв у сумі фантастичні 300,5 кг, випередивши результат срібного призера на 110 кг (!), та перевершив світовий рекорд у цій дисципліні, що тримався з 2015 року.

До речі, на церемонії нагородження стався цікавий випадок. Зійшовши на верхній щабель п'єдесталу, уродженець Вінниці потиснув руку спортсмену з Південної Африки, що став другим. А ось представнику Ірану (ця країна продовжує постачати зброю в росію для атак на нашу країну, серед яких і дрони-камікадзе), що завоював «бронзу», відмовився потиснути руку, незважаючи на наполегливі спроби того все ж таки добитися свого.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці у Twitter радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Пауерліфтер Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи, що проходив у ПАР



Спортсмен став чемпіоном світу у ваговій категорії до 74 кг, абсолютним чемпіоном світу та побив світовий рекорд



pic.twitter.com/J8VmyGTff9 — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 29, 2023

Додамо, що загалом на турнірі наші спортсмени вибороли чотири медалі. Крім Чупринка, також чемпіонкою світу стала Оксана Мотрунчик із Луцька (вагова категорія до 47 кг), житомирянин Андрій Баленков (до 83 кг) завоював «срібло», а володаркою «бронзи» стала ще одна лучанка Оксана Ведмідь (до 57 кг).

Загалом наші спортсмени вибороли чотири медалі на турнірі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна розгромила росіянку у фіналі турніру у Страсбурзі та не потиснула тій руку.

Фото Федерації паверліфтінга України

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