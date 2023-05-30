У ніч проти 30 травня російські окупанти задіяли 31 дрон-камікадзе Shahed-136 під час чергової атаки по Україні. 29 дронів було збито силами ППО. По суті, це була третя ракетно-дронова атака на Київ всього за добу і всі вони були відбиті, завдяки силам ППО. Зараз в Україні найкраще ППО у світі. Найкраще за низкою показників. Про це пише в своєму Telegram-каналі «Злий Одесит» військовий експерт Олександр Коваленко.

«Українські фахівці мають найбагатший досвід із відбиття уніфікованих, комбінованих і хвилеподібних атак у реальних бойових умовах. У жодній армії у світі немає настільки досвідченого персоналу ППО, який би не тільки мав досвід відбиття ракетних атак, а й понад рік це робив засобами, які технічно і технологічно відстали від сучасних викликів війни і значно поступалися засобам ураження ворога. Буквально напередодні війни в інформаційному просторі України прокотилася хвиля «зради» на тему того, що українське ППО не готове і не здатне відбивати російську загрозу, і що нам терміново потрібні ЗРК Patriot, «Залізний купол» та інші високотехнічні й високотехнологічні дива іноземного ППО і ПРО.

Проте я тоді написав в своїй публікації, що в України найбоєздатніша ППО в Європі, якщо порівнювати з кожною країною окремо, а не в рамках НАТО. На той, довоєнний момент, не було жодної європейської країни, яка б зрівнялася з нашою ППО за потенціалом. Але, незважаючи на кількісний потенціал і ешелонування, наша ППО в основному складалася з морально і технічно застарілих зразків епохи СРСР".

Станом на зараз у рф, додає експерт, колосальні втрати, як у бойовій авіації, так і серед пілотів, російські пілоти відмовляються вилітати на бойові завдання в Україну, це роблять курсанти, а по території України здебільшого наносять авіаційні удари з російського повітряного простору.

«Але навіть не це головне, а те, що українські війська ППО до отримання всього спектра високотехнологічних засобів, таких як ЗРК Patriot і SAMP/T, виконали титанічну роботу зі збереження контролю над нашим повітряним простором і розробили унікальні алгоритми протидії. На сьогодні в українських ППО вироблено алгоритми протидії всім типам російських ракет. Крім того, відпрацьовано алгоритми знищення Shahed-136. Вивчено вразливі місця кожної з цих ракет і відпрацьовано методи протидії, реакцію на кожен тип пуску і застосування тих чи інших засобів ураження, які є найбільш ефективними. Але це стало можливим не тільки завдяки сучасним засобам ППО. Поясню, що маю на увазі.

Одна з найкращих ППО на Близькому Сході у Саудівської Аравії. На озброєнні саудівської армії понад 100 ПУ ЗРК Patriot. Своєю чергою, під час протистояння з єменськими хуситами, ракети, що запускалися по території Саудівської Аравії, не завжди перехоплювалися. Тобто, наявність високотехнологічної ППО на озброєнні, ще не гарантія повної захищеності і багато що вирішує як професіоналізм операторів, так і загальний підхід до побудови ешелонів.

Зараз можна з упевненістю говорити, що зразкова побудова ешелону в Києві та області. Вибудувана навколо і в столиці система ППО демонструє найвищий показник ефективності протидії ракетним і дроновим загрозам. На жаль, через брак коштів, створити аналогічні ешелони в інших містах-мільйонниках поки що не виходить. Але це — поки що".

Раніше «ФАКТИ» писали, всі 11 «Іскандерів», що летіли на Київ, збиті ППО.

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