Скільки можна випити, щоб не втратити посвідчення водія (інфографіка)

Як відомо, максимальна концентрація алкоголю в крові водіїв в Україні не повинна перевищувати 0,2 проміле, в іншому випадку на вас чекає сувора відповідальність, аж до позбавлення волі.

Однак мао хто знає, якій кількості рідини відповідає цей показник. Саме для таких цікавих автори ресурсу Автоцентр продемонстрували інфографіку, яка чітко показує, якій кількості вжитого спиртного відповідають ті самі 0,2 проміле алкоголю.

При цьому слід зазначити, що сприйняття алкоголю може бути індивідуальним для кожної особи, тому перед виїздом взагалі не рекомендується вживати алкоголь незалежно від дня поїздки. Це правило поширюється не лише на сам день виїзду, а й на попередню добу. Адже навіть після незначного застілля у крові водія може залишатися певна кількість залишкового алкоголю, що може призвести не лише до санкцій за керування у стані сп’яніння, але й до травмування та загибелі учасників руху.

5

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram