На Бахмутському напрямку ворогу вже не до атак, на Мар’їнському всі штурми відбито, — Генштаб ЗСУ

Поточної доби авіація Сил оборони, як ось-ось отримає новітні літаки, завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби. Такі дані наводять у Генеральному штабі ЗСУ.

Однак ворог не змінює плани щодо повної окупації Луганської та Донецької областей, де протягом доби підрозділи сил оборони відбили 11 ворожих атак. При цьому показово, що на Бахмутському напрямку противник наступальних дій не проводив, хоча й завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного — в районі Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наступ ворога тривав у напрямку Сєверного, проте був безуспішним.

Такими ж були і потуги російських військових на Мар’їнському напрямку, де наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

За уточненими даними, протягом цієї доби для обстрілів мирних міст, влючаючи столицю, ворог застосував ударні БпЛА «Shahed-136/131». 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. Також протягом доби зафіксовано 44 авіаційних та 1 ракетний удар, а також близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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