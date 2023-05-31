Російська ДРГ намагалася проникнути через кордон у Харківській області, — Генштаб ЗСУ

Протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожі атаки.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав авіаційного удару в районі села Уди.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу «Shahed». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Фото Генштабу

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Фото Генштабу ЗСУ

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