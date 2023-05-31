Російська ДРГ намагалася проникнути через кордон у Харківській області, — Генштаб ЗСУ
Протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожі атаки.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав авіаційного удару в районі села Уди.
- На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.
- На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав.
- На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив.
- На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу «Shahed». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.
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Фото Генштабу ЗСУ309
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