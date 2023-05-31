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Україна

Російська ДРГ намагалася проникнути через кордон у Харківській області, — Генштаб ЗСУ

8:43 31 травня 2023
Танк ЗСУ

Протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожі атаки.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав авіаційного удару в районі села Уди.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав.
  • На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу «Shahed». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Фото Генштабу

У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство. До таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ.

Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Зокрема, у Станиці Луганській працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні місяці заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку.

Матеріал з розповідями бійців 3-ї окремої штурмової бригади «Я їх загнав, я їх доб’ю»: важкопоранений український боєць не лише продовжив бій, але й пішов в атаку" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

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