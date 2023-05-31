Частина українців додатково отримуватиме до пенсії 4200 гривень: кого стосується новий закон

Парламент, який остаточно скасував відзначення Дня перемоги 9 травня, визначивши 8 травня Днем пам`яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, ухвалив проєкт закону, згідно з яким політв’язні комуністичного режиму СРСР отримуватимуть пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Як повідомив ініціатор законопроєкту народний депутат України Володимир Вятрович, парламентарі 313 голосами ухвалили документ у другому читанні та в цілому.

Згідно із документом, українці, які перебували в ув`язнення за свої переконання, отримуватимуть надбавку до пенсії у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

Також з закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Нагадаємо, що на опрацюванні у профільному комітеті парламенту знаходиться проєкт закону, яким запропоновано підвищити мінімальну зарплату майже до 9 000 гривень (зараз — 6 700 гривень). До цього показника «прив`язані» певні соціальні виплати.

Фото Pixabay



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