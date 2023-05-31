Поліція затримала та передала СБУ блогерів, які знімали роботу ППО під час атаки Києва (фото)

29 травня, коли Київ зазнав денної ракетної атаки, поліція повідомляла про затримання двох чоловіків, які знімали роботу ППО.

А вже зараз відомо про дев`ятох осіб, які фіксували відсіч ворожої атаки та викладали відео у соціальних мережах, повідомляють в столичній поліції. Правоохоронці встановили всіх фігурантів та передали їх працівникам СБУ.

Фото поліції

Порушники — сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

«Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники і де ними були надані пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 травня, коли рашисти запустили по столиці шість ракет «Кинджал», СБУ встановила шістьох містян, які знімали та поширювали відео з роботою ППО. Тоді ж була заблокована робота онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

Фото Pixabay

592

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram