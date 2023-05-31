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Поліція затримала та передала СБУ блогерів, які знімали роботу ППО під час атаки Києва (фото)

11:14 31 травня 2023
Смартфон

29 травня, коли Київ зазнав денної ракетної атаки, поліція повідомляла про затримання двох чоловіків, які знімали роботу ППО.

А вже зараз відомо про дев`ятох осіб, які фіксували відсіч ворожої атаки та викладали відео у соціальних мережах, повідомляють в столичній поліції. Правоохоронці встановили всіх фігурантів та передали їх працівникам СБУ.

Фото поліції

Порушники — сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

«Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники і де ними були надані пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 травня, коли рашисти запустили по столиці шість ракет «Кинджал», СБУ встановила шістьох містян, які знімали та поширювали відео з роботою ППО. Тоді ж була заблокована робота онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

Фото Pixabay

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