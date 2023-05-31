37.10 / 37.57 39.91 / 40.62
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Напруга зростає: НАТО відправляє в Косово батальйон миротворців

14:28 31 травня 2023
Косово, миротворці НАТО

НАТО ухвалило рішення відправити в Косово додатково ще один батальйон миротворців. Цей вимушений захід пов'язаний із різким загостренням у регіоні та триваючими зіткненнями між етнічними сербами і військовослужбовцями Північноатлантичного альянсу, які входять до складу миротворчої місії KFOR.

Підкріплення складатиметься приблизно з 700 військовослужбовців. Наразі в рамках місії KFOR у Косово перебувають 3800 миротворців.

У Брюсселі повідомили, що перша частина підкріплення буде перекинута протягом тижня. Якщо цього виявиться недостатньо, ще одному батальйону з оперативного резерву наказано перейти в стан підвищеної бойової готовності.

«Збільшення контингенту миротворців необхідне, щоб забезпечити наявність у KFOR достатніх сил для підтримання безпеки відповідно до мандата Ради Безпеки ООН», — заявив глава командування союзних об'єднаних сил НАТО в Неаполі Стюарт Манш.

У вівторок, 30 травня, сотні сербів знову зібралися перед будівлею адміністрації міста Звечан на півночі Косова. Напередодні їхня акція протесту в цьому місті закінчилася зіткненнями з миротворцями, які допомагали косовській поліції охороняти будівлю. У результаті постраждали щонайменше 50 протестувальників і 41 миротворець.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», президент Сербії Олександр Вучич 26 травня привів армію республіки в повну бойову готовність і наказав їй частково висунутися до кордону з Косово.

123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Всесвіт

На Овнів чекає сюрприз, на Близнюків — цікава пропозиція, а Левам доведеться ухвалити несподіване рішення: гороскоп на 31 травня 2023 року

Світлана Леонтьєва

«Я не могла їсти, пити, мене нудило»: Світлана Леонтьєва про життя у Києві під час війни

Пугачова та Галкін

Путіністи «з'їли облизня»: Алла Пугачова оригінально відповіла хейтерам з рф

Гривні

Частина українців додатково отримуватиме до пенсії 4200 гривень: кого стосується новий закон

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту