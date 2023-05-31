Період догляду за особою з інвалідністю можуть зарахувати до страхового стажу, але є умови: що кажуть у Пенсійному фонді

До страхового стажу, який визначає умови виходу на пенсію за віком, зараховують певні періоди, під час яких громадяни не були офіційно працевлаштовані. Наприклад, коли людина перебувала на обліку у центрі зайнятості.

Також це правило розповсюджується на осіб, які доглядають людей з інвалідністю. Втім, як зазначають у Пенсійному фонді України, для цього мають бути виконані певні умови.

«Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність», — йдеться у повідомленні.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

не працювала в такий період;

отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Про те, які ще періоди, що не пов`язані з трудовою діяльністю, зараховуються до страхового стажу, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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