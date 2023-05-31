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Суспільство та люди

Період догляду за особою з інвалідністю можуть зарахувати до страхового стажу, але є умови: що кажуть у Пенсійному фонді

16:07 31 травня 2023
Паркування для інвалідів

До страхового стажу, який визначає умови виходу на пенсію за віком, зараховують певні періоди, під час яких громадяни не були офіційно працевлаштовані. Наприклад, коли людина перебувала на обліку у центрі зайнятості.

Також це правило розповсюджується на осіб, які доглядають людей з інвалідністю. Втім, як зазначають у Пенсійному фонді України, для цього мають бути виконані певні умови.

«Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність», — йдеться у повідомленні.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

  • є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);
  • не працювала в такий період;
  • отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Про те, які ще періоди, що не пов`язані з трудовою діяльністю, зараховуються до страхового стажу, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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