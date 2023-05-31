Просто заваріть зелений чай: як позбутися прищів якомога швидше

Акне — поширене шкірне захворювання, яке вражає приблизно 85% людей в певний момент їхнього життя, пише healthline.com. Симптоми включають надокучливі прищі, які можуть засмучувати і яких важко позбутися. Хоча традиційні методи лікування допомагають позбутися прищів, вони часто пов'язані з побічними ефектами, такими як подразнення та сухість шкіри. Тому багато людей звертаються до природних альтернатив, щоб швидко позбутися прищів.

Однак незважаючи на те, що існує безліч натуральних засобів від прищів, лише деякі з них мають науково доведену ефективність.

Олія чайного дерева добре відома своєю здатністю боротися з бактеріями та зменшувати запалення шкіри. Одне дослідження показало, що 5% гель з олією чайного дерева майже в чотири рази ефективніше зменшує ураження акне і майже в шість разів ефективніше зменшує тяжкість акне. В іншому дослідженні гель, що містить 5% олії чайного дерева, виявився настільки ж ефективним у зменшенні прищів, як і лосьйон, що містить 5% перекису бензоїлу, поширеного засобу для лікування акне.

Лікування олією чайного дерева також призвело до меншої кількості побічних ефектів, включаючи сухість, подразнення та печіння. Важливо зазначити, що олія чайного дерева є дуже потужною і може викликати почервоніння та подразнення при нанесенні безпосередньо на шкіру. Тому її слід розбавляти олією-носієм. Змішайте 1 краплю олії чайного дерева з 1 чайною ложкою олії-носія. Змочіть ватний тампон у суміші та нанесіть його безпосередньо на прищі. За бажанням нанесіть зволожуючий крем.

Окрім олії чайного дерева, багато інших ефірних олій з антибактеріальними та протизапальними властивостями можуть допомогти швидко позбутися прищів. Великий науковий огляд показав, що ефірні олії кориці, троянди, лаванди і гвоздики борються з бактеріями, що викликають акне. В одному дослідженні порівнювали здатність гвоздично-базилікової олії, 10% перекису бензоїлу та плацебо боротися з акне. Виявилося, що 2% і 5% гвоздично-базилікова олія ефективніше і швидше зменшує кількість прищів, ніж перекис бензоїлу. Інше дослідження показало, що гель, який містить оцтову кислоту, ефірні олії апельсина та солодкого базиліка, збільшує швидкість загоєння прищів на 75%.

Як і олія чайного дерева, ці ефірні олії дуже концентровані і можуть викликати подразнення, якщо їх наносити безпосередньо на шкіру. Обов'язково розбавляйте всі ефірні олії олією-носієм, перед регулярним застосуванням зробіть пробний патч і припиніть використання, якщо з'явиться подразнення.

Багато людей п'ють зелений чай через його користь для здоров'я, але він також може бути корисним при нанесенні безпосередньо на шкіру. Зелений чай містить флавоноїди і дубильні речовини, які, як відомо, допомагають боротися із запаленням і бактеріями, що можуть викликати прищі. Численні дослідження показали, що у людей з акне значно зменшується вироблення шкірного сала і кількість прищів, коли вони наносять на шкіру 2−3% екстракт зеленого чаю.

Заваріть зелений чай в окропі на 3−4 хвилини. Дайте чаю охолонути. Нанесіть його на обличчя ватним диском або розпиліть з пульверизатора. Залиште на 10 хвилин або на ніч, а потім промийте обличчя водою. Застосовуйте 1−2 рази на день, за потреби. Можна зберігати в холодильнику до 2 тижнів.

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