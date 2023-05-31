Мрія всього життя: Анна Трінчер похизувалася розкішним подарунком від чоловіка

Акторка та співачка Анна Трінчер, яка є дружиною блогера Олександра Волошина, похизувалася розкішним подарунком від коханого.

За словами зірки, нещодавно він здійснив мрію всього її життя, влаштувавши сюрприз. Коли вона їхала на знімання, несподівано з’явився Олександр і запропонував пройти в одне місце, зав’язавши при цьому очі дружині. Коли ж вона зняла пов’язку, була шокована — перед нею стояв розкішний автомобіль Porshe.

«Мрія всього мого життя. З самого дитинства дивилась фільми про принцес і хотіла, щоб колись до мене теж приїхав принц і привіз коня для мене… мріям притаманно здійснюватись, якщо в них сильно вірити. Дякую коханий, за те, що робиш мене щасливою. Дуже-дуже тебе кохаю!», — написала Анна під світлинами з авто.

До авто додавався ще один сюрприз — букет із понад ста червоних троянд.

Раніше Анна Трінчер розповідала, чому вирішили економити на весіллі та куди витратили подаровані кошти.

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