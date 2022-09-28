Анна Трінчер передала кошти з весілля на карети швидкої допомоги для компанії «Епіцентр К»

Днями відома українська співачка та блогерка Анна Трінчер побралася зі своїм нареченим, бізнесменом та блогером Олександром Волошиним. Замість пишних подарунків на весілля Анна оголосила у своєму Instagram про те, що кожен може привітати її, зробивши донат на карету швидкої допомоги. А саме — на реанімобіль класу С, яких потребують медики на передовій для порятунку поранених військових та цивільних.

Загалом, разом з фанатами Анна зібрала понад 50 000 гривень. Цей збір співачка вирішила спрямувати на ініціативу «Рятуємо життя» від компанії «Епіцентр К».

«Друзі, дякую вам за ваші привітання! Ми не зібрали всю суму, проте ці кошти я перенаправлю для компанії „Епіцентр“. Я повністю їм довіряю і точно знаю, що ці кошти підуть на авто, які „Епіцентр“ закуповує для МОЗ та наших медиків. Вони вже купили 20 реанімобілів і планують придбати ще 25. Авто, на яке ми з вами донатили, приїде у листопаді. І я вам обов'язкового його покажу», — розповіла співачка у своєму блозі.

Нагадаємо, що у серпні компанія «Епіцентр К» розпочала масштабну ініціативу «Рятуємо життя». Основна мета — закупівля 55 автомобілів екстреної медичної допомоги та бронемашин для евакуації постраждалих в умовах бойових дій. Компанія вже профінансувала придбання 20 реанімобілів на 55 млн грн, з них 14 — через платформу UNITED24 у межах підтримки ініціативи першої леді Олени Зеленської.

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