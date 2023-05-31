«Ми з Тосею постійно про це говоримо»: Арсен Мірзоян відверто розповів, чи зраджував зірковій дружині

Український музикант Арсен Мірзоян, який нещодавно виступив у Палаці спорту разом із гуртом СКАЙ, розповів про те, як війна вплинула на стосунки з дружиною Тонею Матвієнко та прокоментував чутки про розлучення.

Артист дивується, звідки вони беруться та запевняє, що зараз їхній союз став ще міцнішим. Арсен каже, вже перестав реагувати на домисли у мережі, бо не хоче витрачати на це сили й енергію, а зосереджується на більш важливих речах, в тому числі — на стосунках з коханою.

«Дуже змінилися. Ставлення одне до одного. Взагалі, що насправді цінне. Якщо ти собі можеш багато чого пробачити, то так само ти можеш пробачити багато чого близькій людині. Змінилося на краще. Кохання підсилилося. Бо зникли якісь незрозумілі тяжіння до сварок. Стали легше до цього ставитися, абсолютно спокійно», — розповів Арсен Мірзоян в інтерв’ю Славі Дьоміну в програмі «Слава+»

Музикант запевнив, що вони з Антоніною довіряють одне одному та виключає зради. Та навіть, якби таке могло статися, наряд чи варто говорити про це.

«Звісно ні. Якби таке сталося… Не треба цього казати. У мене навіть пісня така є. Вона називається „Можеш як“ — „Якщо правда є біль, — промовчи“. Ніколи в сімейних стосунках не зраджував. Ми з Тосею постійно про це говоримо. Вона може передивлятись якісь мої листування з кимось. Вона мені так і каже: „Мені підозріла ось ця персона“. Ми з нею тоді розмовляємо. Вона ревнива, і я теж», — зазначив Арсен.

Раніше Тоня Матвієнко також відреагувала на чутки про проблеми у стосунки. А потім показала чуттєве відео зустрічі з чоловіком, коли повернулася до дому.

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