Атака борщем: проти українських військових білоруські прикордонники провели зухвалу «спецоперацію» (відео)

На кордоні України з білоруссю прикордонники держави-союзника росії увімкнули аудіопропаганду про «єдність народів» на прикладі «спільного культурного надбання — борщу», українські охоронці кордону відповіли. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

У беларусского и украинского борща много общего", а в «европейской кухне ничего подобного нет», — таке аудіопослання увімкнули на кордоні з Білоруссю.

В ДПСУ не погодилися зі схожістю українського та білоруського борщів. Там заявляють, що білоруський борщ «більше схожий на російські щі».

«Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на російські щі, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців. Прикро мати сусідів, які, говорячи про якусь ідентичність та рідство, тяжіють до того, щоб бути рабами і не мають із нами нічого спільного. Назавжди закарбуйте собі в пам’яті і у вашій кулінарній книзі, що українці — свободолюбива нація. За свою незалежність ми завжди боремося. Натомість ви на це не здатні і вже багато років знаходитесь у полоні одного тирана та одного бункерного діда», — повідомляє ДПСУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше українці встановили проєктор на кордоні з білоруссю, щоб показати злочини в Бучі.

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