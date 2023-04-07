Українці встановили проєктор на кордоні з білоруссю, щоб показати злочини в Бучі

У Житомирській області на кордоні з білоруссю українці встановили гігантський проєктор, на який проєктують кадри з Бучі, слова самопроголошеного лідера олександра лукашенка і звернення до білоруських громадян президента України Володимира Зеленського.

У відеоролику українці демонструють промову лукашенка, в якій він пообіцяв підтримку росії. Далі йдуть кадри російських військових злочинів і загиблих мирних жителів у Бучі, а відео продовжується зверненням Зеленського до білоруських громадян, яких український президент закликає не брати участь у війні.

Поки білоруські прикордонники не коментують ситуацію із проєктором.

Білборди на кордоні між Україною та білоруссю використовуються з початку війни, аби закликати білорусів не ставати окупантами, як росіяни. Білоруська пропаганда у відповідь обіцяє знайти «справжніх окупантів», маючи на увазі США.

білорусь стала безпосереднім учасником російської військової агресії проти України, оскільки саме з її території російські війська атакували Київ на початку війни. Лукашенко також дозволив росії тренувати війська на своїй території, а кілька днів тому стало відомо, що Москва розмістить ядерну зброю на кордоні між білоруссю та Україною.

Нагадаємо, лукашенко вперше пояснив, навіщо білорусі ядерна зброя.

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