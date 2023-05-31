Для початку помийте місце укусу водою з милом: що робити після атаки комарів

Літо — час природи, адже зазвичай ми багато часу проводимо на свіжому повітрі. Але разом з цим воно може принести й незручності у вигляді укусів різних комах — комарів чи мошок, які цього року якісь суперагресивні, пояснює дерматоловенеролог Наталія Попова:

«Укуси мошок можуть бути дуже неприємними та призводити до свербіння, подразнення шкіри та її запалення. Аби уникнути укусів комах, не забуваємо з собою на природу чи прогулянку брати репеленти або ж попередньо наносити їх собі на одяг. Одяг має бути максимально закритий. Встановіть собі на вікна москітні сітки, можна додатково їх обробити спреєм від комах. Встановлюйте фумігатори в кімнаті, в якій збираєтесь спати, але обов’язково кімната має гарно провітрюватися. Для дітей можна купити спеціальні браслети від комарів».

Якщо ж ви маєте алергічну реакцію на комах, за словами лікарки, буде не зайвим мати з собою в аптечці препарат, який містить адреналін (епіпен), який людина зможе самостійно при потребі використати.

«Але якщо вас все-таки хтось покусав і ті місця набрякли та дуже сверблять, тоді у вас в арсеналі мають бути засоби, якими можна легко усунути неприємні симптоми, — продовжує лікарка. — Окрім цього, є кілька порад, якими можна безпечно користуватися в побуті відразу після укусу. Для початку помити місце укусу водою з милом. Потім прикласти до місця укусу холодний компрес (лід можна покласти в рушник чи серветку) чи зробити компрес із соди — 1 чайну ложку на склянку теплої води — для зменшення зуду. Якщо ж укуси супроводжуються серйозними симптомами або ситуація не покращується протягом тривалого часу, зверніться до спеціаліста за консультацією для отримання додаткової допомоги та призначення сильніших засобів».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як прибрати свербіж від укусу комарів за допомогою лаку для нігтів.

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