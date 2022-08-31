Як за допомогою лаку для нігтів прибрати свербіж від укусу комарів (відео)

Вчені вважають, що найактивніше комарі нападають на людей з кров'ю першої групи. У людей з другою групою крові шанс бути укушеним комаром удвічі нижчий, а з третьою ще нижчий.

Крім групи крові, на ймовірність бути укушеним комарами впливає багато інших чинників.

Що робити, якщо комар таки вкусив? Насамперед не потрібно розчісувати укушене місце.

Порятунком може стати безбарвний лак для нігтів, пише Ukr.Media.

Щоб позбутися сверблячки, необхідно покрити лаком місце укусу, що перекриє доступ повітря.

Якщо місце укусу вже подряпане та кровоточить, то лак не допоможе. Але на обробленій відразу ділянці шкіри свербіж зникне. Засохлий лак через якийсь час просто відпаде або змиється після прийняття душу.

Нагадаємо, у квартирі для відлякування комарів можна застосовувати камфорний спирт, гвоздику та лавровий лист.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як захиститися від комарів.

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