Підвищення пенсій «заднім числом» у червні: на кого чекають доплати від 100 до 1200 грн

У червні близько 600 тисяч працюючих пенсіонерів в Україні отримають підвищені пенсії — перерахунок буде здійснено заднім числом за три місяці: квітень, травень та червень. Деталі розповіла директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко .

Так, за її словами, розмір перерахованих пенсій залежатиме від двох складових: страхового стажу (коефіцієнт визначається за спеціальною формулою) та зарплати, яку отримує працюючий пенсіонер.

Тож єдиної суми підвищення не буде.

«Може бути і 100 грн, а може і 1000−1200 грн. Все залежить від того, які показники мала людина, працюючи останні два роки. А також при перерахунку пенсій враховується зарплата з 1 липня 2000 року. Тобто з часу останнього перерахунку до цього періоду зараз дорахується ще два роки: з 1 березня 2021-го по 28 лютого 2023 року», — пояснила фахівець Пенсійного фонду.

Крім того, червневий перерахунок зачепить пенсіонерів, які після призначення пенсії або останнього її перерахунку відпрацювали не менше 24 місяців.

Нагадаємо, раніше депутати проголосували закон, який встановлює для частини українців надбавку до пенсії у розмірі 4200 гривень.

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