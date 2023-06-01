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Айвар із перцю: овочева ікра по-балканськи

22:30 5 червня 2023
овочі для айвару

Довгоочікуване літо настало, а це означає, що настав час поцікавитися рецептами сезонних страв. Звичайно, у кожного з нас є свої улюблені. Але відкривати для себе щось нове завжди корисно. Чи не так?

Якщо ви любите болгарський перець і баклажани, приготуйте айвар.

Рецептом цієї овочевої ікри по-балканськи поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Айвар можна подавати до м'ясних страв, але не менш смачно їсти його зі свіжим хлібом, — каже Ардія Діаманті. — Рецепт такий. Він досить легкий у застосуванні.

Айвар по-балканськи

  • Баклажан — 1шт.
  • Болгарський перець — 3 шт.
  • Часник — 3 зубчики
  • Сіль (за смаком)
  • Сік одного лимона
  • Оливкова олія (за смаком)

Перець (без насіння) і баклажан запекти, очистити від шкірки, подрібнити в блендері, додавши часник і лимонний сік. У готову ікру додати трохи оливкової олії. Охолодити.

Смачного!

Нагадаємо рецепт голубців.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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