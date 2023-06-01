Айвар із перцю: овочева ікра по-балканськи
Довгоочікуване літо настало, а це означає, що настав час поцікавитися рецептами сезонних страв. Звичайно, у кожного з нас є свої улюблені. Але відкривати для себе щось нове завжди корисно. Чи не так?
Якщо ви любите болгарський перець і баклажани, приготуйте айвар.
Рецептом цієї овочевої ікри по-балканськи поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Айвар можна подавати до м'ясних страв, але не менш смачно їсти його зі свіжим хлібом, — каже Ардія Діаманті. — Рецепт такий. Він досить легкий у застосуванні.
Айвар по-балканськи
- Баклажан — 1шт.
- Болгарський перець — 3 шт.
- Часник — 3 зубчики
- Сіль (за смаком)
- Сік одного лимона
- Оливкова олія (за смаком)
Перець (без насіння) і баклажан запекти, очистити від шкірки, подрібнити в блендері, додавши часник і лимонний сік. У готову ікру додати трохи оливкової олії. Охолодити.
Смачного!
Нагадаємо рецепт голубців.
Фото з альбому Ольги Сметанської25
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram