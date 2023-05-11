«На Закарпатті голубці готують із кукурудзяною крупою, на Полтавщині — з гречкою та шкварками», — кулінарка Елла Іванова

Новина про те, що Міністерство культури та інформаційної політики України внесло голубці до переліку нематеріальної культурної спадщини України, викликало у соцмережах великий резонанс. Багато гурманів вирішили поділитися рецептами улюбленої страви. І яких тільки немає начинок — з грибами, булгуром, пряною свининою. Про різновиди голубців, а також секрети їх приготування «ФАКТАМ» розповіла відома кулінарка з Кривого Рогу Елла

«Ця страва доречна і в будні, і у свята»

— Голубці — дуже смачна та ситна страва, — каже Елла Іванова. — Цим пояснюється її популярність. Можна приготувати каструлю голубців і кілька днів ласувати ними всією родиною. Ця страва доречна і в будні, і у свята. Кожна господиня має свій рецепт, як і борщу. На Закарпатті їх готують із кукурудзяною крупою, на Полтавщині — з гречкою та шкварками. По-різному застосовують і капустяний лист. Наприклад, закарпатські господині використовують листя квашеної капусти.

Кожна господиня має свій рецепт приготування голубців

— А у вас є свої секрети приготування голубців?

— Я завжди беру круглий непропарений рис і відварюю його до напівготовності. Обов'язково у фарш додаю обсмажені овочі — цибулю, моркву (саме вона надає голубцям солодкуватості та соковитості), іноді використовую і болгарський перець. Капусту беру з тонкими рівними листками. Не люблю готувати голубці з молодої та пекінської капусти — не той смак. У різних господарок голубці відрізняються розміром. Я люблю невеликі. Важливо їх добре протушкувати, але так, щоб вони не втратили форму. Готуючи, додаю сметану.

Елла Іванова: «Голубці – це дуже смачна та ситна страва»

— Поділіться улюбленим рецептом?

— Із задоволенням!

Рецепт дуже смачних голубців Капуста — 500 г,

м'ясний фарш — 300−400 г,

морква — 1 шт.,

цибулина — 1 шт.,

100 г круглого рису,

сіль, перець, сушений часник, кріп.

Для соусу: 1 цибулина, 100 г моркви, 20 г вершкового масла, 100 г сметани, сіль, перець, столова ложка томатної пасти, зелень, вода. Також до смаку можна додати трохи цукру. Капустяне листя бланшуємо 2−3 хвилини. Охолоджуємо. Рис відварюємо до напівготовності. Натерту на дрібній тертці моркву і дрібно нарізану цибулю трохи тушкуємо на олії, додаючи спеції. З'єднуємо фарш, рис, моркву, цибулю та формуємо голубці. На сковороді готуємо соус для заправки, з'єднавши терту моркву, дрібно нарізану цибулю, вершкове масло, сметану, томатну пасту та інші інгредієнти. Обсмажуємо голубці у глибокій сковороді з двох боків. Додаємо окріп, щоб капуста стала м'якшою, а потім — заправкою. Тушкувати під кришкою до готовності — 15−20 хвилин. І смачного!

«Ліниві голубці — чудова ідея, коли потрібно приготувати для сім'ї щось смачне досить швидко»

— Які найнезвичайніші голубці ви готували чи куштували?

— Якось готувала голубці зі свіжої капусти, які при тушкуванні викладаються на листя квашеної капусти. Смак виходить дуже незвичайний. Звичайну капусту можна замінити і на савойську. Виглядають вони красиво, але на смак листя дещо жорсткувате. Готуючи овочеві голубці, можна додавати в начинку будь-які улюблені овочі — наприклад, кабачки. А рис можна замінити, скажімо, булгуром.

Голубці в савойській капусті виглядають дуже гарно

— Як порадите подавати голубці?

— Я люблю, щоб соусу було багато. Тоді можна лише посипати зеленню. Звичайно, чудовий тандем — голубці зі сметаною.

— Дуже популярні й ліниві голубці. Ви їх готуєте?

— Авжеж. Ліниві голубці — одна з моїх улюблених страв. Це чудова ідея, коли потрібно приготувати для сім'ї щось дуже смачне досить швидко.

Фото з альбому Елли Іванової

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