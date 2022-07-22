Паштет з баклажанів: просто та смачно
Сезон баклажанів — улюблений сезон гурманів. Скільки різної смакоти з них можна приготувати! Ікру, баклажани на грилі, величезну кількість закусок. А чи пробували ви паштет з баклажанів? Його радить приготувати відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше поділилася рецептом паштету з волоських горіхів, яєць та цибулі.
— Ця страва неймовірно смачна, а готується легко та просто, — каже Елла Іванова.
Паштет з баклажанів
1 великий баклажан
2 зубчики часнику
1 столова ложка олії
Сіль
Перець
30 г горіхів
Зелень
Баклажан та часник запікаємо.
Очищаємо. Додаємо горіхи, олію, зелень, сіль та перець. Усе збиваємо блендером. І смачного!
— Які баклажани краще вибрати?
— Тверді, свіжі, в яких менше насіння.
— З чим порадите подавати паштет?
— З хлібом із цільнозернового борошна, підсушеним у тостері.
А кулінарка Марія Ігнатів поділилася рецептом ароматного печінкового паштету, який готується легко, а виходить смачним та ніжним.
Фото з альбому Елли Іванової161
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