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Паштет з баклажанів: просто та смачно

19:50 22 липня 2022
паштет

Сезон баклажанів — улюблений сезон гурманів. Скільки різної смакоти з них можна приготувати! Ікру, баклажани на грилі, величезну кількість закусок. А чи пробували ви паштет з баклажанів? Його радить приготувати відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше поділилася рецептом паштету з волоських горіхів, яєць та цибулі.

— Ця страва неймовірно смачна, а готується легко та просто, — каже Елла Іванова.

Паштет з баклажанів

1 великий баклажан

2 зубчики часнику

1 столова ложка олії

Сіль

Перець

30 г горіхів

Зелень

Баклажан та часник запікаємо.

Очищаємо. Додаємо горіхи, олію, зелень, сіль та перець. Усе збиваємо блендером. І смачного!

— Які баклажани краще вибрати?

— Тверді, свіжі, в яких менше насіння.

— З чим порадите подавати паштет?

— З хлібом із цільнозернового борошна, підсушеним у тостері.

А кулінарка Марія Ігнатів поділилася рецептом ароматного печінкового паштету, який готується легко, а виходить смачним та ніжним.

Фото з альбому Елли Іванової

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