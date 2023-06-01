Можна оскаржити і не платити: юристи назвали «популярний» штраф для водіїв, який насправді не має законної сили

Відповідно до п. 31.4.7 «є» Правил дорожнього руху водіям заборонено експлуатацію транспортного засобу за відсутності на легковому автомобілі медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки.

І досить часто за відсутності цих предметів поліцейські складають на водія постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП та штрафують на 340 гривень.

Чи законний такий штраф?

Ч. 1 ст. 121 КУпАП встановлює відповідальність за керування транспортним засобом, що має технічні несправності, пояснюють на юридичному Telegram-каналі. Однак відсутність в легковому автомобілі аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація.

Виходячи з цього, відсутність у автомобілі цих предметів не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 121 КУпАП, тож таке порушення необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП (інші порушення ПДР), яка передбачає лише попередження.

Коли штраф буде законним?

Для водіїв, які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів, передбачений штраф на підставі ч.2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 грн. А за повторне протягом року порушення водію буде загрожувати позбавлення права керування транспортними на строк від 3-х до 6-ти місяців.

При цьому патрульні наголошують, що автомобільна аптечка та справний вогнегасник — є надважливими речами, які іноді можуть врятувати життя. Тому вони мають бути у кожного водія.

Нагадаємо також про існування штрафу за перевезення палива у запасному баку.



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