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Полийте паростки цим чудо-настоєм на сметані: огірки миттєво попруть як скажені — не знатимете, що робити з врожаєм

17:15 1 червня 2023
огірки

У червні вже вся розсада овочів висаджена у ґрунт. Щоб рослини швидше адаптувалися до нових умов, їх потрібно підтримати, вносячи у ґрунт необхідні мікроелементи та мінерали.

Так, на YouTube-каналі «Поради біолога» рекомендують поливати розсаду огірків сметаною. Потрібно всього 1 літр під корінь, а результат буде просто приголомшливий.

Щоб приготувати розчин, потрібно столову ложку сметани та шкірку одного банана залити двома літрами води. Потім все збити блендером, настояти годину й процідити через сито.

Матковий розчин долити літром води, щоб вийшло 3 літри підживлення.

Одна склянка підживлення розводити у 3-х літрах води та поливати рослини під корінь.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як позбавити моркву від шкідників.

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