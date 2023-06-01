Полийте паростки цим чудо-настоєм на сметані: огірки миттєво попруть як скажені — не знатимете, що робити з врожаєм

У червні вже вся розсада овочів висаджена у ґрунт. Щоб рослини швидше адаптувалися до нових умов, їх потрібно підтримати, вносячи у ґрунт необхідні мікроелементи та мінерали.

Так, на YouTube-каналі «Поради біолога» рекомендують поливати розсаду огірків сметаною. Потрібно всього 1 літр під корінь, а результат буде просто приголомшливий.

Щоб приготувати розчин, потрібно столову ложку сметани та шкірку одного банана залити двома літрами води. Потім все збити блендером, настояти годину й процідити через сито.

Матковий розчин долити літром води, щоб вийшло 3 літри підживлення.

Одна склянка підживлення розводити у 3-х літрах води та поливати рослини під корінь.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як позбавити моркву від шкідників.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram